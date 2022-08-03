Чому не зав’язується цвітна капуста: помилка, яка може вартувати вам врожаю

Цвітна капуста не зав’язується через нестачу корисних речовин.

Цвітна капуста — це дуже смачний і корисний овоч, з якого можна приготувати найсмачніший салат на зиму, проте його досить важко вирощувати. Все тому, що ця культура дуже примхлива. Але, знаючи деякі хитрощі, можна уникнути небезпечних помилок та виростити великий урожай.

Однією з найпоширеніших проблем у багатьох дачників є те, що бувши здоровою на вигляд, капуста не хоче зав’язуватися, пише belnovosti. Щоб цього уникнути, потрібно правильно удобрювати рослину.

Чим підгодовувати цвітну капусту

Цій вибагливій культурі потрібні такі елементи, як бор та молібден. Саме від бору залежить зав’язування головки у капусти. Тому 2 рази за сезон культуру потрібно обприскати підживленням на основі борної кислоти.

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Для приготування такого добрива потрібно взяти борну кислоту (2 г) і розвести в літрі теплої води. А потім обприскати капусту вранці чи ввечері.

Також важливо відзначити, що ніяке підживлення не допоможе, якщо сорт обраний неправильно. Пам’ятайте, що пізнім сортам цвітної капусти не вистачить теплих днів, щоб дозріти.

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