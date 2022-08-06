Кусты перца будут гнуться от урожая: проверенные годами народные удобрения

Эти удобрения — гарантия хорошего урожая перца.

Чтобы вырастить большой урожай перца важно знать все о правильном уходе за этим растением, и помнить, что культура нуждается не только в свете, тепле и правильном поливе, но и в своевременно проведенных подкормках. Необязательно тратить много денег на различные специальные средства, ведь можно спокойно обойтись народными методами.

Как сообщает belnovosti, есть три самые эффективные подкормки, которые 100% дают обещанный результат. Будьте уверены, что кусты перца будут гнуться под тяжестью сочных и мясистых плодов, если вы "покормите" их этими удобрениями.

Чем удобрять перец

Древесная зола – универсальное средство, которое подходит для многих растений. Приготовление: в литре воды разведите столовую ложку золы и оставьте на сутки настояться. Поливать перец нужно под корень.

Йод и молоко — в литре молока разведите 10 капель йода. После этот раствор разбавьте 10 литрами воды, и полейте культуру под корень.

— в литре молока разведите 10 капель йода. После этот раствор разбавьте 10 литрами воды, и полейте культуру под корень. Борная кислота — вам понадобиться сухая борная кислота и вода. Нагрейте литр воды (это нужно чтобы бор растворился) и добавьте 5 граммов бора. Хорошенько все размешайте, доведите до объема в 5 литров полейте перец под корень.

Напомним, отличная подкормка для перца получается из сахара. Как правильно вносить это простое удобрение, ранее писал "Телеграф".