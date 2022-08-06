Кущі перцю гнутимться від урожаю: перевірені роками народні підживлення

Ці добрива – гарантія гарного врожаю перцю.

Щоб виростити великий урожай перцю важливо знати все про правильний догляд за цією рослиною, і пам’ятати, що культура потребує не тільки світла, тепла і правильного поливу, а й своєчасно проведених підживлень. Необов’язково витрачати багато грошей на спеціальні засоби, адже можна спокійно обійтися народними методами.

Як повідомляє belnovosti, є три найефективніші підживлення, які 100% дають обіцяний результат. Будьте впевнені, що кущі перцю гнуться під вагою соковитих і м’ясистих плодів, якщо ви "годувати" їх цими добривами.

Чим удобрювати перець

Деревна зола – універсальний засіб, який підходить для багатьох рослин. Приготування: у літрі води розведіть столову ложку золи та залиште на добу настоятися. Поливати перець потрібно під корінь.

Йод та молоко – у літрі молока розведіть 10 крапель йоду. Після цього розчин розбавте 10 літрами води і полийте культуру під корінь.

– у літрі молока розведіть 10 крапель йоду. Після цього розчин розбавте 10 літрами води і полийте культуру під корінь. Борна кислота — вам знадобиться суха борна кислота та вода. Нагрійте літр води (це потрібно, щоб бір розчинився) і додайте 5 грамів бору. Добре все розмішайте, доведіть до об’єму 5 літрів полийте перець під корінь.

Нагадаємо, відмінне підживлення для перцю виходить із цукру. Як правильно вносити це просте добриво, раніше писав "Телеграф".