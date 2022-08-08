Урожай будет сладким и сочным: в какой подкормке остро нуждается морковь в начале августа

Последний месяц лета — важный период для выращиваемой на хранение этого яркого овоща

Подкормка моркови – дело существенно отличающееся, например, от подкормки огурцов. Так как морковь плохо растет на бедных почвах, ее необходимо удобрять, чтобы она выросла большая и сладкая, а также хорошо сохранялась после сбора урожая.

Обычно в августе выкапывают раннеспелую морковь, тогда как более поздние сорта (срок вегетации составляет 110-130 дней) продолжают расти на грядках с конца сентября до начала октября. Как пишет Ukr.Media, морковь в начале августа следует подкармливать бором, калием и фосфором.

Как подкормить морковь в августе

На 10 литров теплой воды добавляем стакан золы, 1 ст. л. сульфата калия и 2 грамма борной кислоты. Перемешиваем все ингредиенты. Раствор вносим под корень.

Ранее мы писали о четырех важных этапах корректного ухода за морковью. Благодаря этим действиям культура вырастет крупной, ровной и сладкой.

Добавим, что морковь можно вырастить в пакетах — это сэкономит место на огороде.