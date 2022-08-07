Чем подкормить огурцы в августе: этот продукт восстановит даже слабые растения

Подкормите огурцы в августе чаем, и даже слабые растения восстановятся

При выращивании этого полезного растения даже самые опытные дачники сталкиваются не только с проблемами пожелтения листьев огурцов, а также деформации плодов и появления горечи.

Чтобы восстанавливались даже самые слабые огурцы, а сама культура начинала обильно плодоносить, попробуйте подкормить культуру продуктом, который есть практически на каждой кухне — простым чаем (черным или зеленым). Как пишет cpykami, чай — источник полезных витаминов и микроэлементов для огурцов.

Как правильно подкормить огурцы чаем

Берем 1 стакан чая, заливаем литром горячей воды (60-70 градусов). Оставляем на 5-6 часов настаиваться. Затем процеживаем чай, доводим раствор до 10 литров простой водой. Под каждый куст проливаем 0,5 л банку.

Заварку не выбрасываем. Подкармливаем ею растения: вокруг кустов огурцов выкапываем небольшую канавку, не повредив корни. Высыпаем чайные листья и засыпаем землей. Постепенно разлагаясь, чайные листья будут питать растение огурца.

Ранее "Телеграф" писал, чем нельзя подкармливать огурцы, когда появились первые плоды.