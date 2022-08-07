Чим підгодувати огірки у серпні: цей продукт відновить навіть слабкі рослини

Підживіть огірки у серпні чаєм, і навіть слабкі рослини відновляться

При вирощуванні цієї корисної рослини навіть найдосвідченіші дачники стикаються не лише з проблемами пожовтіння листя огірків, а також деформації плодів та появи гіркоти.

Щоб відновлювалися навіть найслабші огірки, а сама культура починала рясно плодоносити, спробуйте підгодувати культуру продуктом, який є практично на кожній кухні – простим чаєм (чорним або зеленим). Як пише cpykami, чай — джерело корисних вітамінів і мікроелементів для огірків.

Як правильно підгодувати огірки чаєм

Беремо 1 склянку чаю, заливаємо літром гарячої води (60-70 градусів). Залишаємо на 5-6 годин настоюватись. Потім проціджуємо чай, доводимо розчин до 10 л простою водою. Під кожен кущ проливаємо 0,5 л банку.

Заварку не викидаємо. Підгодовуємо нею рослини: довкола кущів огірків викопуємо невелику канавку, не пошкодивши коріння. Висипаємо чайне листя і засипаємо землею. Поступово розкладаючись, чайне листя живитиме рослину огірка.

Раніше "Телеграф" писав, чим не можна підгодовувати огірки, коли з’явилися перші плоди.