Урожай буде солодким і соковитим: якого підживлення гостро потребує морква на початку серпня

Останній місяць літа — важливий період для яскравого овочу, що вирощується на зберігання

Підживлення моркви — справа, яка істотно відрізняється, наприклад, від підживлення огірків. Оскільки морква погано росте на бідних ґрунтах, її необхідно удобрювати, щоб вона виросла велика та солодка, а також добре зберігалася після збору врожаю.

Зазвичай у серпні викопують ранньостиглу моркву, тоді як пізніші сорти (термін вегетації становить 110-130 днів) продовжують рости на грядках з кінця вересня до початку жовтня. Як пише Ukr.Media, моркву на початку серпня слід підгодовувати бором, калієм та фосфором.

Як підгодувати моркву в серпні

На 10 літрів теплої води додаємо склянку золи, 1 ст. л. сульфату калію та 2 грами борної кислоти. Перемішуємо усі інгредієнти. Розчин вносимо під корінь.

Раніше ми писали про чотири важливі етапи коректного догляду за морквою. Завдяки цим діям культура виросте великою, рівною та солодкою.

Додамо, що моркву можна виростити в пакетах – це заощадить місце на городі.