День Пантелеймона-целителя 9 августа: что строго запрещено делать в этот праздник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 410
Святого Пантелеймона считают покровителем врачей и военных
Ежегодно, согласно церковному календарю, 9 августа православная церковь почитает память святого Пантелеймона. В 2022 году праздник приходится на вторник.
"Телеграф" рассказывает, кем был святой Пантелеймон и что нельзя делать в праздник 9 августа.
Пантелеймонов день-2022: история праздника
Пантелеймон жил во 2 и 3 веках в азиатском городе Никомедии. Он был целителем и лечил своих пациентов, не требуя ничего взамен. Из-за этого лекари лишились доходов и донесли на Пантелеймона императору Максимиану, оклеветав того. Пантелеймон был подвергнут пыткам и приговорен к казни через усекновение головы. Голова великомученика хранится в монастыре на Афоне.
К великомученику обращаются с молитвами о здоровье, исцелении, а также избавление от различного вида зависимостей. Пантелеймона также считают покровителем военных. Верят, что целебные травы, собранные 9 августа, наделены особой силой.
День святого Пантелеймона 9 августа: что нельзя делать в этот день
- Тяжело работать.
- Портить настроение другим людям и желать кому-то зла.
- Ссориться с медиками и военными.
- Игнорировать чужие болезни и горе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие государственные праздники отмечают в Украине в августе 2022 года.