День Пантелеймона-целителя 9 августа: что строго запрещено делать в этот праздник

Святого Пантелеймона считают покровителем врачей и военных

Ежегодно, согласно церковному календарю, 9 августа православная церковь почитает память святого Пантелеймона. В 2022 году праздник приходится на вторник.

"Телеграф" рассказывает, кем был святой Пантелеймон и что нельзя делать в праздник 9 августа.

Пантелеймонов день-2022: история праздника

Пантелеймон жил во 2 и 3 веках в азиатском городе Никомедии. Он был целителем и лечил своих пациентов, не требуя ничего взамен. Из-за этого лекари лишились доходов и донесли на Пантелеймона императору Максимиану, оклеветав того. Пантелеймон был подвергнут пыткам и приговорен к казни через усекновение головы. Голова великомученика хранится в монастыре на Афоне.

К великомученику обращаются с молитвами о здоровье, исцелении, а также избавление от различного вида зависимостей. Пантелеймона также считают покровителем военных. Верят, что целебные травы, собранные 9 августа, наделены особой силой.

День святого Пантелеймона 9 августа: что нельзя делать в этот день

Тяжело работать.

Портить настроение другим людям и желать кому-то зла.

Ссориться с медиками и военными.

Игнорировать чужие болезни и горе.

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