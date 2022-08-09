День Пантелеймона-цілителя 9 серпня: що суворо заборонено робити в це свято
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Святого Пантелеймона вважають покровителем лікарів та військових
Щорічно, згідно з церковним календарем, 9 серпня православна церква вшановує пам’ять святого Пантелеймона. 2022 року свято припадає на вівторок.
"Телеграф" розповідає, ким був святий Пантелеймон і що не можна робити у свято 9 серпня.
Пантелеймонів день-2022: історія свята
Пантелеймон жив у 2 та 3 століттях в азійському місті Нікомедії. Він був цілителем і лікував своїх пацієнтів, не вимагаючи нічого натомість. Через це лікарі втратили доходи і донесли на Пантелеймона імператору Максиміану, обмовивши того. Пантелеймон був підданий тортурам і засуджений до страти через усічення голови. Голова великомученика зберігається у монастирі на Афоні.
До великомученика звертаються з молитвами про здоров’я, зцілення, а також звільнення від різного виду залежностей. Пантелеймона також вважають покровителем військових. Вірять, що цілющі трави, зібрані 9 серпня, мають особливу силу.
День святого Пантелеймона 9 серпня: що не можна робити цього дня
- Важко працювати.
- Псувати настрій іншим людям і бажати комусь зла.
- Сваритися з медиками та військовими.
- Ігнорувати чужі хвороби та горе.
Раніше "Телеграф" розповідав, які державні свята відзначають в Україні у серпні 2022 року.