День Пантелеймона-цілителя 9 серпня: що суворо заборонено робити в це свято

Святого Пантелеймона вважають покровителем лікарів та військових

Щорічно, згідно з церковним календарем, 9 серпня православна церква вшановує пам’ять святого Пантелеймона. 2022 року свято припадає на вівторок.

"Телеграф" розповідає, ким був святий Пантелеймон і що не можна робити у свято 9 серпня.

Пантелеймонів день-2022: історія свята

Пантелеймон жив у 2 та 3 століттях в азійському місті Нікомедії. Він був цілителем і лікував своїх пацієнтів, не вимагаючи нічого натомість. Через це лікарі втратили доходи і донесли на Пантелеймона імператору Максиміану, обмовивши того. Пантелеймон був підданий тортурам і засуджений до страти через усічення голови. Голова великомученика зберігається у монастирі на Афоні.

До великомученика звертаються з молитвами про здоров’я, зцілення, а також звільнення від різного виду залежностей. Пантелеймона також вважають покровителем військових. Вірять, що цілющі трави, зібрані 9 серпня, мають особливу силу.

День святого Пантелеймона 9 серпня: що не можна робити цього дня

Важко працювати.

Псувати настрій іншим людям і бажати комусь зла.

Сваритися з медиками та військовими.

Ігнорувати чужі хвороби та горе.

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