Как луковая шелуха может увеличить урожай огурцов: эффективная хитрость

Это натуральное удобрение способно в разы увеличить урожай огурцов.

Огурцы — это один из самых популярных овощей, который выращивает на своем огороде каждый дачник. Однако сделать это без проблем не всегда получается: то у огурцов листья или завязи желтеют, то мешают вредители, или же просто по какой-то причине не получается собрать большой урожай. Что же делать в таком случае?

Оказывается, самые лучшие подкормки для увеличения урожайности овощей — это не самая дорогая химия, а практически бесплатные средства, которые всегда есть под рукой. К примеру луковая шелуха. Такая подкормка является натуральным фунгицидом, пишет prostoway. А это значит, что она способна и почву оздоровить, и защитить от вредителей, а также продлит и увеличит период из плодоношения.

Как прикормить огурцы луковой шелухой: рецепт настоя

Рецепт очень простой: две-три горсти шелухи прокипятите в трех литрах воды 5-7 минут. После накройте толстым одеялом и оставьте раствор настаиваться на ночь или сутки. Затем отожмите шелуху и разбавьте настой еще 10 литрами воды.

Поливать огурцы таким удобрением следует под корень по влажной земле. На один корень — литр настоя. Достаточно повторить эту процедуру три раза с интервалом в две недели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем дачники подкармливают огурцы рисом.