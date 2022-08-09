Як цибулиння може збільшити врожай огірків: ефективна хитрість

Це натуральне добриво здатне у рази збільшити врожай огірків.

Огірки — це один із найпопулярніших овочів, який вирощує на своєму городі кожен дачник. Однак зробити це без проблем не завжди виходить: то в огірків листя або зав’язі жовтіють, то заважають шкідники, або просто з якоїсь причини не вдається зібрати великий урожай. Що ж робити у такому разі?

Виявляється, найкращі підживлення для збільшення врожайності овочів – це не найдорожча хімія, а практично безплатні засоби, які завжди є під рукою. Наприклад цибулиння. Таке підживлення є натуральним фунгіцидом, пише prostoway. А це означає, що вона здатна і ґрунт оздоровити, і захистити від шкідників, а також продовжить та збільшить період із плодоношення.

Як підгодувати огірки цибулиння: рецепт настою

Рецепт дуже простий: дві-три жмені лушпиння прокип’ятіть у трьох літрах води 5-7 хвилин. Після цього накрийте товстою ковдрою і залиште розчин настоюватися на ніч або добу. Потім відіжміть лушпиння і розбавте настій ще 10 літрами води.

Поливати огірки таким добривом слід під корінь по вологій землі. На один корінь – літр настою. Достатньо повторити цю процедуру тричі з інтервалом на два тижні.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо дачники підгодовують огірки рисом.