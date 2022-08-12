Экономия места может только навредить: что категорически нельзя сажать на бывших чесночных грядках

Каждый огородник знает "список" культур, которые модно и нельзя сажать на месте чеснока.

После того как убирается урожай чеснока, как вырастить который мы писали ранее, можно использовать это место с пользой и посадить там другие культуры. И более того, можно даже успеть собрать урожай, пока не наступили холода. Однако нужно знать, что именно можно посадить на чесночную грядку.

Как сообщает belnovosti, после чеснока грядки богаты питательными веществами, поэтому особо усердствовать с подкормками не придется, что непременно большой плюс.

Что можно сажать на месте, где рос чеснок

клубника;

редис;

редька;

огурцы;

картофель (ранние сорта);

тыква и кабачки;

перец;

зелень;

сидераты;

морковь (чесночные фитонциды решат проблему с появлением морковной мухи).

Отметим, что лучше всего все же сажать клубнику, ведь за то время пока рос чеснок, он притеснил все болезнетворные микроорганизмы, которые могут навредить клубничным кустам. Более того, на чесночной грядке ягода приживается быстрее и не болеет.

Что нельзя сажать там, где раньше рос чеснок

лук (все виды);

декоративные растения из группы луковичных;

свеклу;

капусту (все виды).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом удобрении, которым можно подкармливать любые растения.