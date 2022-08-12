Економія місця може тільки нашкодити: що категорично не можна садити на колишніх часникових грядках

Кожен городник знає "список" культур, які модно і не можна садити на місці часнику.

Після того як забирається врожай часнику, як виростити який ми писали раніше, можна використовувати це місце з користю і посадити там інші культури. Більш того, можна навіть встигнути зібрати врожай, поки не настали холоди. Однак треба знати, що саме можна посадити на часникову грядку.

Як повідомляє belnovosti, після часнику грядки багаті на поживні речовини, тому особливо старатися з підгодівлями не доведеться, що неодмінно великий плюс.

Що можна садити на місці, де ріс часник

полуниця;

редис;

редька;

огірки;

картопля (ранні сорти);

гарбуз та кабачки;

перець;

зелень;

сидерати;

морква (часникові фітонциди розв'яжуть проблему з появою морквяної мухи).

Зазначимо, що найкраще все ж таки садити полуницю, адже за той час поки ріс часник, він пригнічував усі хвороботворні мікроорганізми, які можуть нашкодити полуничним кущам. Щобільше, на часниковій грядці ягода приживається швидше і не хворіє.

Що не можна садити там, де раніше ріс часник

цибуля (всі види);

декоративні рослини із групи цибулинних;

буряк;

капусту (всі види).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про дешеве добриво, яким можна підгодовувати будь-які рослини.