Когда нужно перестать поливать помидоры на огороде и почему это так важно: совет опытных дачников

Названо время, когда полив только навредит помидорам

Выращивание помидоров на огороде – достаточно кропотливая работа. Здесь важно не только правильно и своевременно удобрять томаты, а и поливать их по правилам. И если вы будете поливать овощи, когда нельзя, растения испортятся и погибнут.

Опытные огородники прекращают полив томатов в конце лета, в отличии от других культур. А поливать помидоры осенью тем более не рекомендуется, пишет ukr.media. Это правило очень важно соблюдать, и вот почему.

Оказывается, если перестать поливать помидоры уже в конце лета, то будет возможность собирать плоды почти до середины октября. Поэтому если вы мечтаете о щедром томатном урожае, не стоит заливать грядки за компанию с другими огородными культурами в августе.

Вероятно, так вы уменьшаете риски повышенной влажности, из-за которой может возникать грибок и другие заболевания растений. В случае сильной засухе помидоры все же стоит полить, но лейте воду под корень.

Кроме того, в таких условиях помидоры лучше и дольше сохраняются. Всего лишь соберите зеленоватые плоды, дозреть они смогут в ящиках.

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