Коли потрібно перестати поливати помідори на городі й чому це так важливо: порада досвідчених дачників

Названо час, коли полив лише нашкодить помідорам

Вирощування помідорів на городі — досить копітка робота. Тут важливо не тільки правильно та своєчасно удобрювати томати, а й поливати їх за правилами. І якщо ви поливатимете овочі, коли не можна, рослини зіпсуються і загинуть.

Досвідчені городники припиняють полив томатів наприкінці літа, на відміну від інших культур. А поливати помідори восени тим більше не рекомендується, пише ukr.media. Це правило дуже важливо дотримуватися, і ось чому.

Виявляється, якщо припинити поливати помідори вже наприкінці літа, то буде можливість збирати плоди майже до середини жовтня. Тому якщо ви мрієте про щедрий томатний урожай, не варто заливати грядки за компанію з іншими городніми культурами у серпні.

Ймовірно, так ви зменшуєте ризики підвищеної вологості, через яку може виникати грибок та інші захворювання рослин. У разі сильної посухи помідори все ж таки варто полити, але лийте воду під корінь.

Крім того, за таких умов помідори краще і довше зберігаються. Лише зберіть зелені плоди, дозріти вони зможуть у ящиках.

Раніше "Телеграф" писав, як прискорити дозрівання плодів, зірваних із куща. Куди сховати томати та що з ними треба робити вдома, розповіли досвідчені городники.