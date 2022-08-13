Почему нельзя поливать помидоры осенью: не все дачники об этом знают

Поливать помидоры надо перестать уже в конце лета

Кажется, нет хозяина, который не выращивал бы помидоры, чтобы запастись консервацией томатов на зиму. Однако эта культура является одной из самых капризных культур.

Чтобы незаменимый овощ был на нашем столе в течение всего года, растение необходимо правильно удобрять, защищать от вредителей и своевременно поливать. С последним пунктом справляются не все дачники — не каждый знает, что поливать томаты следует окончательно перестать уже в конце лета, пишет bb.

Почему нельзя поливать помидоры осенью

Если не проводить процедуру осенью, культура будет плодоносить почти до середины октября. При этом такие томаты хранятся дольше и лучше, но важно периодически осматривать урожай и убирать пораженные овощи.

Кроме того, прекращение полива осенью сокращает вероятность появления болезней: повышенная влажность способствует появлению грибка и гнили. Но стоит знать, что если в начале осени погода засушливая, то 1-2 раза в неделю увлажнять почву на грядках разрешается. Полив лучше совершать под корень.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с каким популярным овощем ни в коем случае нельзя выращивать помидоры — пропадет урожай обеих культур.