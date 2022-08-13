Чому не можна поливати помідори восени: не всі дачники про це знають

Поливати помідори треба перестати вже наприкінці літа

Здається, немає господаря, який не вирощував би помідори, щоби запастися консервацією томатів на зиму. Однак ця культура є однією з найпримхливіших культур.

Щоб незамінний овоч був на нашому столі протягом усього року, рослину необхідно правильно удобрювати, захищати від шкідників та вчасно поливати. З останнім пунктом справляються не всі дачники — не кожен знає, що поливати томати слід перестати остаточно вже наприкінці літа, пише bb.

Чому не можна поливати помідори восени

Якщо не проводити процедуру восени, культура плодоноситиме майже до середини жовтня. При цьому такі томати зберігаються довше і краще, але важливо періодично оглядати врожай та прибирати уражені овочі.

Крім того, припинення поливу восени скорочує ймовірність появи хвороб: підвищена вологість сприяє появі грибка та гнилі. Але варто знати, що якщо на початку осені погода посушлива, то 1-2 рази на тиждень зволожувати ґрунт на грядках дозволяється. Полив краще робити під корінь.

Раніше "Телеграф" розповідав, з яким популярним овочем у жодному разі не можна вирощувати помідори — пропаде врожай обох культур.