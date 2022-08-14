Полейте свеклу в августе этой подкормкой и получите сладкие корнеплоды

Благодаря такому лайфхаку, свекла будет также лучше хранится в зимнее время

Мы уже не единожды писали, как важно периодически подкармливать огородные культуры. Делается это для того, чтобы овощи вырастали крупными, сочными и сладкими, а также помогали в борьбе с вредителями и болезнями. Касаются эти процедуры и свеклы.

Чтобы корнеплоды были более сладкими и дольше хранились после сбора урожая, необходимо их поливать соленой водой. Благодаря этой подкормке свекла не только станет вкуснее, но и будет лучше храниться в зимнее время.

Как и когда надо поливать свеклу соленой водой

Если на листьях появился красный оттенок, а размер уменьшился, то это уже сигнал. При здоровом виде растения достаточно 1 ч. л. каменной соли на ведро теплой воды. Но если ботва выглядит плохо, то можно взять 2 ст. л. на 10-литровое ведро с водой. Этим раствором стоит поливать грядки за месяц до сбора урожая. Обычный полив прекращается за 3 недели.

Ранее "Телеграф" писал, почему свеклу нельзя сажать рядом с чесноком. Расстояние между растениями должно быть около 7 см.