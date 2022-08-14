Полийте буряк у серпні цією підгодівлею і отримаєте солодкі коренеплоди

Завдяки такому лайфхаку, буряк буде також краще зберігатися у зимовий час

Ми вже не раз писали, як важливо періодично підгодовувати городні культури. Робиться це для того, щоб овочі виростали великими, соковитими та солодкими, а також допомагали у боротьбі зі шкідниками та хворобами. Стосуються ці процедури і буряків.

Щоб коренеплоди були солодшими і довше зберігалися після збору врожаю, необхідно їх поливати солоною водою. Завдяки цьому підживленню буряк не тільки стане смачнішим, але й краще зберігатиметься в зимовий час.

Як і коли треба поливати буряки солоною водою

Якщо на листях з’явився червоний відтінок, а розмір зменшився, це вже сигнал. При здоровому вигляді рослини достатньо 1 ч. л. кам’яної солі на відро теплої води. Але якщо бадилля виглядає погано, то можна взяти 2 ст. л. на 10-літрове відро з водою. Цим розчином варто поливати грядки за місяць до збору врожаю. Звичайний полив припиняється за 3 тижні.

Раніше "Телеграф" писав, чому буряк не можна садити поряд із часником. Відстань між рослинами має бути близько 7 см.