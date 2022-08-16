Может быть другом, а может и врагом: возле каких растений нельзя сажать укроп

Соседство с укропом нравится далеко не всем растениям.

Укроп считается одним из самых неприхотливых растений, которые только можно посадить на своем огороде. Однако это не совсем так, и даже многие опытные дачники допускают ошибки при его выращивании, что лишает их хорошего урожая.

Как отмечает издание belnovosti, выращивая укроп, важно помнить, что для одних культур он — защитник от вредителей и болезней, а для других — враг, который забирает свет, влагу и все необходимые питательные вещества. Поэтому за посевами этой зелени важно следить, чтобы защитить весь свой урожай.

Возле каких растений можно сажать укроп

капуста;

горох;

листовой салат;

картофель;

репа;

свекла;

малина;

огурцы;

лук.

Растения, возле которых не стоит сеять укроп

морковь;

сельдерей;

томаты;

пастернак;

кинза.

Ранее "Телеграф" писал, как понять, если растения страдают от дефицита йода.