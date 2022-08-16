Может быть другом, а может и врагом: возле каких растений нельзя сажать укроп
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Соседство с укропом нравится далеко не всем растениям.
Укроп считается одним из самых неприхотливых растений, которые только можно посадить на своем огороде. Однако это не совсем так, и даже многие опытные дачники допускают ошибки при его выращивании, что лишает их хорошего урожая.
Как отмечает издание belnovosti, выращивая укроп, важно помнить, что для одних культур он — защитник от вредителей и болезней, а для других — враг, который забирает свет, влагу и все необходимые питательные вещества. Поэтому за посевами этой зелени важно следить, чтобы защитить весь свой урожай.
Возле каких растений можно сажать укроп
- капуста;
- горох;
- листовой салат;
- картофель;
- репа;
- свекла;
- малина;
- огурцы;
- лук.
Растения, возле которых не стоит сеять укроп
- морковь;
- сельдерей;
- томаты;
- пастернак;
- кинза.
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