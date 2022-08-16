Укр

Может быть другом, а может и врагом: возле каких растений нельзя сажать укроп

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не каждый огородник знает это
Не каждый огородник знает это

Соседство с укропом нравится далеко не всем растениям.

Укроп считается одним из самых неприхотливых растений, которые только можно посадить на своем огороде. Однако это не совсем так, и даже многие опытные дачники допускают ошибки при его выращивании, что лишает их хорошего урожая.

Как отмечает издание belnovosti, выращивая укроп, важно помнить, что для одних культур он — защитник от вредителей и болезней, а для других — враг, который забирает свет, влагу и все необходимые питательные вещества. Поэтому за посевами этой зелени важно следить, чтобы защитить весь свой урожай.

Возле каких растений можно сажать укроп

  • капуста;
  • горох;
  • листовой салат;
  • картофель;
  • репа;
  • свекла;
  • малина;
  • огурцы;
  • лук.

Растения, возле которых не стоит сеять укроп

  • морковь;
  • сельдерей;
  • томаты;
  • пастернак;
  • кинза.

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#Укроп #Зелень #Огород