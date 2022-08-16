Може бути другом, а може й ворогом: біля яких рослин не можна садити кріп

Сусідство з кропом подобається далеко не всім рослинам.

Кріп вважається одним з найвибагливіших рослин, які тільки можна посадити на своєму городі. Однак це не зовсім так, і навіть багато досвідчених дачників припускаються помилок при його вирощуванні, що позбавляє їх хорошого врожаю.

Як зазначає видання belnovosti, вирощуючи кріп, важливо пам’ятати, що для одних культур він – захисник від шкідників та хвороб, а для інших – ворог, який забирає світло, вологу та всі необхідні поживні речовини. Тому за посівами цієї зелені важливо стежити, щоби захистити весь свій урожай.

Біля яких рослин можна садити кріп

капуста;

горох;

листовий салат;

картопля;

ріпа;

буряк;

малина;

огірки;

цибуля.

Рослини, біля яких не варто сіяти кріп

морква;

селера;

томати;

пастернак;

кінза.

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