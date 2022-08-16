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Може бути другом, а може й ворогом: біля яких рослин не можна садити кріп

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не кожен городник це знає
Не кожен городник це знає

Сусідство з кропом подобається далеко не всім рослинам.

Кріп вважається одним з найвибагливіших рослин, які тільки можна посадити на своєму городі. Однак це не зовсім так, і навіть багато досвідчених дачників припускаються помилок при його вирощуванні, що позбавляє їх хорошого врожаю.

Як зазначає видання belnovosti, вирощуючи кріп, важливо пам’ятати, що для одних культур він – захисник від шкідників та хвороб, а для інших – ворог, який забирає світло, вологу та всі необхідні поживні речовини. Тому за посівами цієї зелені важливо стежити, щоби захистити весь свій урожай.

Біля яких рослин можна садити кріп

  • капуста;
  • горох;
  • листовий салат;
  • картопля;
  • ріпа;
  • буряк;
  • малина;
  • огірки;
  • цибуля.

Рослини, біля яких не варто сіяти кріп

  • морква;
  • селера;
  • томати;
  • пастернак;
  • кінза.

Раніше "Телеграф" писав, як зрозуміти, якщо рослини страждають від дефіциту йоду.

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#Кріп #Зелень #Город