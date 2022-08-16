Може бути другом, а може й ворогом: біля яких рослин не можна садити кріп
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Сусідство з кропом подобається далеко не всім рослинам.
Кріп вважається одним з найвибагливіших рослин, які тільки можна посадити на своєму городі. Однак це не зовсім так, і навіть багато досвідчених дачників припускаються помилок при його вирощуванні, що позбавляє їх хорошого врожаю.
Як зазначає видання belnovosti, вирощуючи кріп, важливо пам’ятати, що для одних культур він – захисник від шкідників та хвороб, а для інших – ворог, який забирає світло, вологу та всі необхідні поживні речовини. Тому за посівами цієї зелені важливо стежити, щоби захистити весь свій урожай.
Біля яких рослин можна садити кріп
- капуста;
- горох;
- листовий салат;
- картопля;
- ріпа;
- буряк;
- малина;
- огірки;
- цибуля.
Рослини, біля яких не варто сіяти кріп
- морква;
- селера;
- томати;
- пастернак;
- кінза.
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