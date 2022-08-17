Зачем солить грядки с помидорами: хитрость, которой пользуются опытные дачники

Благодаря этой подкормке, вам удастся вырастить отличный урожай помидоров.

Чтобы вырастить хороший и большой урожай помидоров необязательно скупать дорогущие удобрения и средства против вредителей, если это все можно заменить простейшей альтернативой, которая намного дешевле, доступнее и безопаснее.

К примеру, отличным средством, которое защищает томаты от вредителей и болезней, является обычная поваренная соль. Как сообщает belnovosti, этим средством активно пользуются опытные огородники. Более того, удобрения на основе хлорида натрия ускоряют завязывание плодов, а сами помидоры становятся намного вкуснее.

Соль, как средство против болезней и вредителей

Для приготовления данного состава возьмите 0,25 кг соли и разведите ее в десяти литрах воды. Кусты опрыскивайте раз в месяц. Дополнительно состав можно усилить 30 мл хозяйственного мыла.

Соль, как подкормка для помидоров

Рецепт удобрения прост: в десяти литрах воды комнатной температуры разведите столовую ложку соли и 0,25 кг древесной золы. Поливайте томаты раз в 7 дней.

Соль, как удобрение для сахаристости помидоров

Чтобы увеличить сахаристость помидоров, можно приготовить такой солевой раствор: в десяти литрах воды размешайте столовую ложку соли и поливайте полученным составом томаты раз в 10 дней – по 0,5 л под каждое растение.

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