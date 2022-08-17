Навіщо солити грядки з помідорами: хитрість, якою користуються досвідчені дачники

Завдяки цьому підживленню, вам вдасться виростити відмінний урожай помідорів.

Щоб виростити хороший і великий урожай помідорів необов’язково скуповувати дорогі добрива та засоби проти шкідників, якщо це все можна замінити найпростішою альтернативою, яка набагато дешевша, доступніша та безпечніша.

Наприклад, відмінним засобом, який захищає томати від шкідників та хвороб, є звичайна кухонна сіль. Як повідомляє belnovosti, цим засобом активно користуються досвідчені городники. Більш того, добрива на основі хлориду натрію прискорюють зав’язування плодів, а самі помідори стають набагато смачнішими.

Сіль, як засіб проти хвороб та шкідників

Для приготування цього складу візьміть 0,25 кг солі та розведіть її в десяти літрах води. Кущі обприскуйте раз на місяць. Додатково склад можна посилити 30 мл господарського мила.

Сіль, як підживлення для помідорів

Рецепт добрива простий: у десяти літрах води кімнатної температури розведіть столову ложку солі та 0,25 кг золи. Поливайте томати раз на 7 днів.

Сіль як добрива для цукристості помідорів

Щоб збільшити цукристість помідорів, можна приготувати такий сольовий розчин: у десяти літрах води розмішайте столову ложку солі та поливайте отриманим складом томати раз на 10 днів – по 0,5 л під кожну рослину.

Раніше "Телеграф" розповідав, з яким популярним овочем у жодному разі не можна вирощувати помідори — пропаде врожай обох культур.