Как увеличить урожай помидоров: для удивительного результата нужно одно подручное средство

Достичь отличного результата можно даже без использования магазинной "химии".

Выращивание помидоров — достаточно хлопотливый процесс, ведь за культурой нужно постоянно ухаживать, поливать ее, вносить все нужные подкормки, а также защищать ее от вредителей. Чтобы добиться хорошего урожая, многие огородники обращаются за помощью к различной "химии", а более хитрые — к народным методом, которые и дешевле и безопаснее.

Отличным натуральным средством, которое является не менее эффективным, но гораздо более бюджетным решением для подкормки помидоров — является картофельный отвар, пишет belnovosti. Стоит отметить, что приготовить удобрение можно как из цельных клубней, так и из картофельных очистков.

Как удобрить помидоры картофельными очистками

Рецепт удобрения достаточно прост. Вам понадобятся картофельные очистки, вода, чтобы их сварить, и немного йода. Поставьте картошку на огонь и доведите ее до кипения. Если вы решили взять целые клубни, то они должны покипеть 20 минут, в то время как картофельные очитки — 25-30 минут. Отметим, что если вы выбрали очистки, то готовить отвар лучше на улице или в хорошо проветриваемом помещении, из-за "аромата".

После приготовления, жидкость слейте и оставьте отвар на некоторое время, чтобы он остыл и настоялся. Перед поливом помидоров, добавьте в получившийся отвар каплю йода и тщательно перемешайте. Вносить удобрение важно прямо под корень.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с каким популярным овощем ни в коем случае нельзя выращивать помидоры — пропадет урожай обеих культур.