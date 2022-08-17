Як збільшити врожай помідорів: для дивовижного результату потрібен один підручний засіб

Досягти відмінного результату можна навіть без використання магазинної хімії.

Вирощування помідорів — досить клопіткий процес, адже культуру потрібно постійно доглядати, поливати її, вносити всі потрібні підживлення, а також захищати її від шкідників. Щоб досягти гарного врожаю, багато городників звертаються за допомогою до різної "хімії", а хитріші — до народних методів, які й дешевші та безпечніші.

Відмінним натуральним засобом, який є не менш ефективним, але набагато більш бюджетним рішенням для підживлення помідорів, є картопляний відвар, пише belnovosti. Приготувати добриво можна як з цілісних бульб, так і з картопляного лушпиння.

Як удобрити помідори картопляним лушпинням

Рецепт добрива досить простий. Вам знадобляться картопляне лушпиння, вода, щоб його зварити, та трохи йоду. Поставте картоплю на вогонь і доведіть до кипіння. Якщо ви вирішили взяти цілі бульби, то вони повинні покипіти 20 хвилин, тоді як картопляне лушпиння — 25-30 хвилин. Зазначимо, що якщо ви вибрали очищення, то готувати відвар краще на вулиці або в приміщенні, що добре провітрюється, через "аромат".

Після приготування рідину злийте і залиште відвар на деякий час, щоб він охолонув і настоявся. Перед поливом помідорів, додайте в відвар, що вийшов, краплю йоду і ретельно перемішайте. Вносити добрива важливо прямо під корінь.

Раніше "Телеграф" розповідав, з яким популярним овочем у жодному разі не можна вирощувати помідори — пропаде врожай обох культур.