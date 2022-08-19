Укр

Как защитить виноград от ос: эффективные советы дачникам

Автор
Ольга Княжевич
Дата публикации
Читати українською
Автор
137
Как уберечь виноград от ос
Как уберечь виноград от ос

Чтобы осы не съели весь ваш сладкий урожай, их можно уничтожить, отравить или просто отвадить от винограда.

Осы – серьезные вредители на дачном участке, которые мало того, что мед не производят, так еще и норовят полакомиться спелыми и красивыми плодами. Причем, в первую очередь от их нашествия страдают самые сладкие ягоды и фрукты, к примеру, виноград.

И если крылатые разбойники нащупали путь к лакомству, спасти урожай кажется практически нереально. Часто дачникам остается только выеденная шкурка от ягод и полностью уничтоженная плантация. Но все-таки есть способы, как защитить виноград от нашествия ос.

Как радикально бороться с осами

Чтобы избавиться от стаи ос, которая докучает своими визитами, желательно найти и уничтожить осиное гнездо. Главное – обезопасить себя от разъяренных насекомых. Лучшая защита – это плотная одежда, перчатки и маска, которую не смогут прокусить осы. Найдя гнездо с обитателями его нужно опрыскать дихлофосом или же залить крутым кипятком. А профилактикой к появлению осиных гнезд на участке станет заделывание всех дыр и отверстий в шпалерах и стойках для виноградных кустов.

Как сделать ловушки и приманки для ос

Дачники против ос применяют ловушки, которые имеют простое строение. Берется пластиковая бутылка, обрезается верхняя часть в месте перехода цилиндра в конус, а затем она вставляется в нижнюю часть в виде воронки.

Важно, чтобы ловушка источала сильный запах, привлекающий ос. А для этого в ее верхней части по окружности проделываются маленькие дырочки, сквозь которые наружу пройдет аромат, но не пролезет оса.

Ловушки наполняются приманкой и цепляются рядом с виноградником. Осы, попадая вниз и поедая приманку, уже не смогут выбраться наружу. Дачникам остается только пополнять запасы приманки и периодически выбрасывать мертвых ос.

Какие можно сделать приманки

  • раствор меда из расчета: 1 ст. ложка на стакан воды;
  • любое разведенное варенье, можно забродившее;
  • подкисший фруктовый компот;
  • пиво.

Можно к приманке подмешать любой инсектицид, который является отравой для ос. Однако в этом случае важно, чтобы яд не попадал на виноград и не нанес вреда людям и животным.

Еще одна опасность ловушек в том, что кроме ос туда же могут попасть и пчелы. Чтобы этого избежать, можно использовать в качестве приманки рыбу, мясо, кусочки курицы и т. п. Пчелы останутся равнодушными к белковой пище, а вот против ос и шершней ловушки будут эффективными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти урожай, если яблоки гниют на дереве.

Теги:
#Урожай #Осы #Виноград