Как защитить виноград от ос: эффективные советы дачникам
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Чтобы осы не съели весь ваш сладкий урожай, их можно уничтожить, отравить или просто отвадить от винограда.
Осы – серьезные вредители на дачном участке, которые мало того, что мед не производят, так еще и норовят полакомиться спелыми и красивыми плодами. Причем, в первую очередь от их нашествия страдают самые сладкие ягоды и фрукты, к примеру, виноград.
И если крылатые разбойники нащупали путь к лакомству, спасти урожай кажется практически нереально. Часто дачникам остается только выеденная шкурка от ягод и полностью уничтоженная плантация. Но все-таки есть способы, как защитить виноград от нашествия ос.
Как радикально бороться с осами
Чтобы избавиться от стаи ос, которая докучает своими визитами, желательно найти и уничтожить осиное гнездо. Главное – обезопасить себя от разъяренных насекомых. Лучшая защита – это плотная одежда, перчатки и маска, которую не смогут прокусить осы. Найдя гнездо с обитателями его нужно опрыскать дихлофосом или же залить крутым кипятком. А профилактикой к появлению осиных гнезд на участке станет заделывание всех дыр и отверстий в шпалерах и стойках для виноградных кустов.
Как сделать ловушки и приманки для ос
Дачники против ос применяют ловушки, которые имеют простое строение. Берется пластиковая бутылка, обрезается верхняя часть в месте перехода цилиндра в конус, а затем она вставляется в нижнюю часть в виде воронки.
Важно, чтобы ловушка источала сильный запах, привлекающий ос. А для этого в ее верхней части по окружности проделываются маленькие дырочки, сквозь которые наружу пройдет аромат, но не пролезет оса.
Ловушки наполняются приманкой и цепляются рядом с виноградником. Осы, попадая вниз и поедая приманку, уже не смогут выбраться наружу. Дачникам остается только пополнять запасы приманки и периодически выбрасывать мертвых ос.
Какие можно сделать приманки
- раствор меда из расчета: 1 ст. ложка на стакан воды;
- любое разведенное варенье, можно забродившее;
- подкисший фруктовый компот;
- пиво.
Можно к приманке подмешать любой инсектицид, который является отравой для ос. Однако в этом случае важно, чтобы яд не попадал на виноград и не нанес вреда людям и животным.
Еще одна опасность ловушек в том, что кроме ос туда же могут попасть и пчелы. Чтобы этого избежать, можно использовать в качестве приманки рыбу, мясо, кусочки курицы и т. п. Пчелы останутся равнодушными к белковой пище, а вот против ос и шершней ловушки будут эффективными.
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