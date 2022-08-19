Як захистити виноград від ос: ефективні поради дачникам
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Щоб оси не з’їли ваш солодкий урожай, їх можна знищити, отруїти або просто відвадити від винограду.
Оси — серйозні шкідники на дачній ділянці, які мало того, що мед не виробляють, так ще й норовлять поласувати стиглими і красивими плодами. Причому, насамперед від їхньої навали страждають найсолодші ягоди та фрукти, наприклад, виноград.
І якщо крилаті розбійники найшли шлях до ласощів, врятувати врожай здається практично нереально. Часто дачникам залишається лише виїдена шкірка від ягід та повністю знищена плантація. Але все ж таки є способи, як захистити виноград від навали ос.
Як радикально боротися з осами
Щоб позбавитися зграї ос, яка докучає своїми візитами, бажано знайти і знищити осине гніздо. Головне – убезпечити себе від розлючених комах. Найкращий захист – це щільний одяг, рукавички та маска, яку не зможуть прокусити оси. Знайшовши гніздо з мешканцями, його потрібно обприскати дихлофосом або залити окропом. А профілактикою до появи осиних гнізд на ділянці стане зачинення усіх дірок та отворів у шпалерах і стійках для виноградних кущів.
Як зробити пастки та приманки для ос
Дачники проти ос застосовують пастки, що мають просту будову. Береться пластикова пляшка, обрізається верхня частина у місці переходу циліндра в конус, а потім вставляється у нижню частину у вигляді воронки.
Важливо, щоб пастка випромінювала сильний запах, що приваблює ос. А для цього в її верхній частині по колу роблять маленькі дірочки, крізь які назовні пройде аромат, але не пролізе оса.
Пастки наповнюються приманкою і чіпляються поряд із виноградником. Оси, потрапляючи вниз і поїдаючи приманку, не зможуть вибратися назовні. Дачникам залишається лише поповнювати запаси приманки та періодично викидати мертвих ос.
Які приманки можна зробити
- розчин меду із розрахунку: 1 ст. ложка на склянку води;
- будь-яке розведене варення, можна таке, що вже забродило;
- фруктовий компот, що підкис;
- пиво.
Можна до приманки підмішати будь-який інсектицид, який є отрутою для ос. Однак у цьому випадку важливо, щоб отрута не потрапляла на виноград і не завдала шкоди людям та тваринам.
Ще одна небезпека пасток у тому, що крім ос туди ж можуть потрапити і бджоли. Щоб цього уникнути, можна використовувати в якості приманки рибу, м’ясо, шматочки курки тощо. Бджоли залишаться байдужими до білкової їжі, а ось проти ос та шершнів пастки будуть ефективними.
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