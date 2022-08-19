Як захистити виноград від ос: ефективні поради дачникам

Щоб оси не з’їли ваш солодкий урожай, їх можна знищити, отруїти або просто відвадити від винограду.

Оси — серйозні шкідники на дачній ділянці, які мало того, що мед не виробляють, так ще й норовлять поласувати стиглими і красивими плодами. Причому, насамперед від їхньої навали страждають найсолодші ягоди та фрукти, наприклад, виноград.

І якщо крилаті розбійники найшли шлях до ласощів, врятувати врожай здається практично нереально. Часто дачникам залишається лише виїдена шкірка від ягід та повністю знищена плантація. Але все ж таки є способи, як захистити виноград від навали ос.

Як радикально боротися з осами

Щоб позбавитися зграї ос, яка докучає своїми візитами, бажано знайти і знищити осине гніздо. Головне – убезпечити себе від розлючених комах. Найкращий захист – це щільний одяг, рукавички та маска, яку не зможуть прокусити оси. Знайшовши гніздо з мешканцями, його потрібно обприскати дихлофосом або залити окропом. А профілактикою до появи осиних гнізд на ділянці стане зачинення усіх дірок та отворів у шпалерах і стійках для виноградних кущів.

Читайте також: Категорія Lifestyle Чим підгодовувати виноград, щоб отримати небувалий урожай Підживлення необхідне для гарного росту, стійкості від хвороб та рясного врожаю

Як зробити пастки та приманки для ос

Дачники проти ос застосовують пастки, що мають просту будову. Береться пластикова пляшка, обрізається верхня частина у місці переходу циліндра в конус, а потім вставляється у нижню частину у вигляді воронки.

Важливо, щоб пастка випромінювала сильний запах, що приваблює ос. А для цього в її верхній частині по колу роблять маленькі дірочки, крізь які назовні пройде аромат, але не пролізе оса.

Пастки наповнюються приманкою і чіпляються поряд із виноградником. Оси, потрапляючи вниз і поїдаючи приманку, не зможуть вибратися назовні. Дачникам залишається лише поповнювати запаси приманки та періодично викидати мертвих ос.

Які приманки можна зробити

розчин меду із розрахунку: 1 ст. ложка на склянку води;

будь-яке розведене варення, можна таке, що вже забродило;

фруктовий компот, що підкис;

пиво.

Можна до приманки підмішати будь-який інсектицид, який є отрутою для ос. Однак у цьому випадку важливо, щоб отрута не потрапляла на виноград і не завдала шкоди людям та тваринам.

Ще одна небезпека пасток у тому, що крім ос туди ж можуть потрапити і бджоли. Щоб цього уникнути, можна використовувати в якості приманки рибу, м’ясо, шматочки курки тощо. Бджоли залишаться байдужими до білкової їжі, а ось проти ос та шершнів пастки будуть ефективними.

Раніше "Телеграф" розповідав, як урятувати врожай, якщо яблука гниють на дереві.