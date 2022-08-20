Зачем опрыскивать виноград пищевой содой: основные способы применения

Обічная пищевая сода может помочь избавиться от болезней и повысить сладость ягод.

Чтобы вырастить хороший урожай винограда, важно правильно и вовремя его поливать, а также вносить правильные подкормки, а также защищать плоды и само растение от различных вредителей. И для этого садоводы используют разные способы, один из которых удобрение пищевой содой.

Как сообщает издание belnovosti, обычная пищевая сода — это самое безопасное средство, которое может обеспечить необходимую защиту винограду, и при этом не навредит самим ягодам. Как и для чего использовать соду — читайте далее.

Как использовать соду для защиты винограда

Защита от мучнистой росы. Мучнистая роса – это довольно распространенная болезнь винограда. На листьях появляется седой налет, от которого очень сложно избавиться, и если вовремя не начать лечение, то урожая вам не дождаться. Решение проблемы — опрыскивание пищевой содой. В ведре воды размешайте 5 чайных ложек соды, и чтобы раствор лучше прилипал, добавьте немного мыла, и опрыскайте листья.

Защита от серой гнили. Еще одно сильное заболевание, которое поражает ягоды. Решение проблемы — также опрыскивание содой. На ранней стадии грибка достаточно сделать раствор из 80 грамм соды на ведро воды, и обработать растение утром или вечером. Однако если болезнь в более тяжелой стадии, то пропорции для раствора другие — в литре воды перемешайте 2 чайных ложки соды и добавьте немного подсолнечного масла. Опрыскивать виноград нужно каждые 5-7 дней.

Еще одно сильное заболевание, которое поражает ягоды. Решение проблемы — также опрыскивание содой. На ранней стадии грибка достаточно сделать раствор из 80 грамм соды на ведро воды, и обработать растение утром или вечером. Однако если болезнь в более тяжелой стадии, то пропорции для раствора другие — в литре воды перемешайте 2 чайных ложки соды и добавьте немного подсолнечного масла. Опрыскивать виноград нужно каждые 5-7 дней. Защита от гусениц. Смешайте соду с мукой в одинаковых пропорциях и посыпьте листву винограда.

Смешайте соду с мукой в одинаковых пропорциях и посыпьте листву винограда. Защита от сорняков. Чтобы виноград не зарастал ненужными "соседями", сорняки нужно полить раствором из соды. Порошок размешайте с водой, а затем полейте этим раствором сорняки.

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