Навіщо обприскувати виноград харчовою содою: основні способи застосування

Звичайна харчова сода може допомогти позбутися хвороб і підвищити насолоду ягід.

Щоб виростити хороший урожай винограду, важливо правильно і вчасно його поливати, а також вносити правильні підживлення, а також захищати плоди і саму рослину від різних шкідників. І для цього садівники використовують різні способи, один з яких – добриво харчовою содою.

Як повідомляє видання belnovosti, звичайна харчова сода — це найбезпечніший засіб, який може забезпечити необхідний захист винограду, і при цьому не зашкодить самим ягодам. Як і навіщо використовувати соду — читайте далі.

Як використовувати соду для захисту винограду

Захист від борошнистої роси. Борошниста роса — це досить поширена хвороба винограду. На листі з’являється сивий наліт, якого дуже складно позбутися, і якщо вчасно не розпочати лікування, то врожаю вам не дочекатися. Розв'язання проблеми — обприскування харчовою содою. У відрі води розмішайте 5 чайних ложок соди, щоб розчин краще прилипав, додайте трохи мила, і обприскайте листя.

Захист від сірої гнилі. Ще одне сильне захворювання, яке вражає ягоди. Розв'язання проблеми — також обприскування содою. На ранній стадії грибка достатньо зробити розчин з 80 г соди на відро води, і обробити рослину вранці або ввечері. Однак якщо хвороба в тяжчій стадії, то пропорції для розчину інші — в літрі води перемішайте 2 чайні ложки соди і додайте трохи олії. Обприскувати виноград потрібно кожні 5-7 днів.

Ще одне сильне захворювання, яке вражає ягоди. Розв'язання проблеми — також обприскування содою. На ранній стадії грибка достатньо зробити розчин з 80 г соди на відро води, і обробити рослину вранці або ввечері. Однак якщо хвороба в тяжчій стадії, то пропорції для розчину інші — в літрі води перемішайте 2 чайні ложки соди і додайте трохи олії. Обприскувати виноград потрібно кожні 5-7 днів. Захист від гусениць. Змішайте соду з борошном в однакових пропорціях і посипте листя винограду.

Змішайте соду з борошном в однакових пропорціях і посипте листя винограду. Захист від бур’янів. Щоб виноград не заростав непотрібними "сусідами", бур’яни потрібно полити розчином із соди. Порошок розмішайте з водою, а потім полийте цим розчином бур’яни.

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