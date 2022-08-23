От тли на перце не останется и следа: 4 лучших народных лайфхака

Тля — самый распространенный и опасный вредитель на грядках, от которой бывает сложно избавиться

Одна из главных задач при уходе за огородными растениями состоит в том, чтобы избавляться от вредителей. Урожая можно не дождаться, если культуру атакует тля. В некоторых случаях в борьбе с тлей помогает помидорная ботва. Также в народе есть еще несколько способом, благодаря которым от этого вредителя не останется и следа.

Эти насекомые быстро размножаются и губят урожай, пишет belnovosti. Если тля была замечена на перце, то сразу же необходимо приступать к борьбе с ней.

Как избавиться от тли на перце: 4 способа

Натираем кусок хозяйственного мыла, а потом перемешиваем его в ведре с теплой водой. Этот раствор подходит для внекорневой обработки листьев. С тлей на перце отлично справляется зола. Посыпаем ее на растения. Однако после каждого дождя придется повторять процедуру. На основе мыла и золы также можно сделать настой от вредителей. Засыпаем в одно ведро воды 0,5 л банки золы и немного мыла. Настаиваем средство сутки. Эффективна в борьбе с тлей и хвоя. 3 кг хвои заливаем водой и доводим до кипения, а затем настаиваем неделю. Разбавляем раствор с 10 литрами воды, а потом обрабатываем перцы.

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