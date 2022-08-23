Від попелиці на перці не залишиться і сліду: 4 найкращі народні лайфхаки

Попелиця — найпоширеніший і найнебезпечніший шкідник на грядках, якої буває складно позбутися

Одне з головних завдань при догляді за городніми рослинами полягає в тому, щоб позбавлятися шкідників. Урожаю можна не дочекатися, якщо культуру атакує попелиця. У деяких випадках у боротьбі з попелицею допомагає помідорне бадилля. Також у народі є ще кілька способів, завдяки яким від цього шкідника не залишиться сліду.

Ці комахи швидко розмножуються та гублять урожай, пише belnovosti. Якщо попелиця була помічена на перці, то відразу ж необхідно розпочинати боротьбу з нею.

Як позбутися попелиці на перці: 4 способи

Натираємо шматок господарського мила, а потім перемішуємо його у відрі з теплою водою. Цей розчин підходить для позакореневої обробки листя. З попелицею на перці відмінно справляється зола. Посипаємо її на рослини. Однак після кожного дощу доведеться повторювати процедуру. На основі мила та золи також можна зробити настій від шкідників. Засипаємо в одне відро води 0,5 л банки золи та трохи мила. Настоюємо засіб добу. Ефективна у боротьбі з попелицею і хвоя. 3 кг хвої заливаємо водою і доводимо до кипіння, а потім настоюємо тиждень. Розбавляємо розчин із 10 літрами води, а потім обробляємо перці.

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