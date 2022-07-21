Как приготовить из помидорной ботвы средство против тли и плодожорки: советы дачникам

Этот раствор поможет в обработке плодовых деревьев и кустарников от тли и плодожорки

Одна из главных задач при уходе за плодовыми деревьями и кустарниками состоит в том, чтобы избавляться от вредителей. Урожая можно не дождаться, если растения атакуют тля и плодожорка.

Средство против этих вредителей можно приготовить из томатной ботвы, которая остается после процедуры удаления пасынков у помидоров в открытом грунте и теплице.

Как приготовить раствор из помидорной ботвы

Порубленную ботву заливаем водой, а затем кипятим настой 2-3 часа на медленном огне. Оставляем средство на сутки, затем процеживаем раствор. Каждые 2 л состава разбавляем 10 л воды, а также добавляем тертое хозяйственное мыло, чтобы раствор лучше прилипал к растениям.

Обрабатываем средством яблоню, грушу, вишню и другие плодовые деревья. Также опрыскиваем смородину, крыжовник, малину. Раствор эффективен против тли, гусениц, плодожорки.

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