Почему горчит сладкий перец: ТОП-5 главных причин, которые должны знать дачники

Узнайте основные причины, из-за чего сладкий болгарский перец может становиться горьким, и не повторяйте этих ошибок.

Посадили болгарский перец, ухаживали весь сезон, вырастили, собрали урожай, а он оказался не сладким, а с ощутимой горечью? Ситуация неприятная, потому что такие плоды способны испортить и обед, и торговлю, и зимнюю закатку.

"Телеграф" советует: чтобы не повторять ошибок в будущем, важно разобраться, почему сладкий салатный перец становится вдруг горьким и невкусным. На самом деле, это даже не ваша вина, и причин может быть несколько.

Почему сладкий перец становится горьким: главные причины

Причина №1: перекрестное опыление

Самая распространенная причина появления горечи в плодах болгарского перца – переопыление с острым сородичем. Не рекомендуется высаживать близко друг от друга перцы разных видов, потому что пыльца в период цветения легко переносится пчелами. Имейте в виду, что из семян такого перца на следующий год также могут вырасти горькие плоды.

Причина №2: особенности сорта

Часто горечь салатного перца проявляется из-за особенностей сорта. А потому перед покупкой важно почитать характеристики растения. Лучше выбирать сорт или гибрид, генетически лишенный горечи. В этом случае даже недозревший перец не будет горчить.

Причина №3: слишком ранняя уборка урожая

Если болгарский перец собрали в недозревшем виде, это также может стать причиной присутствия горечи в его плодах. Перец просто не успевает набрать из почвы необходимого количества сахаров. Если же вам важен ранний урожай, высаживайте перец скороспелых сортов.

Причина №4: непригодная почва

На вкус салатного перца также оказывают влияние условия его выращивания. Перец предпочитает нейтральный грунт. А вот кислая почва может добавить ему горечи. Исправить ситуацию на следующий год поможет внесение осенью под перекопку доломитовой муки.

Причина №5: неправильный уход

Перец любит рыхлую и влажную, а не сухую почву. Важно соблюдать умеренность в подкормках перца минеральными удобрениями. Имейте в виду, что их передозировка может привести к появлению горечи у плодов. Также болгарский перец не любит свежий навоз, допустим только перегной.

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