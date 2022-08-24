Чому гірчить солодкий перець: ТОП-5 головних причин, які мають знати дачники

Дізнайтеся основні причини, чому солодкий болгарський перець може ставати гірким, і не повторюйте цих помилок.

Посадили болгарський перець, доглядали весь сезон, виростили, зібрали врожай, а він виявився не солодким, а з відчутною гіркотою? Ситуація неприємна, тому що такі плоди здатні зіпсувати і обід, і торгівлю, і закатку на зиму.

"Телеграф" радить: щоб не повторювати помилок у майбутньому, важливо розібратися, чому солодкий салатний перець стає раптом гірким та несмачним. Насправді це навіть не ваша вина, і причин може бути декілька.

Чому солодкий перець стає гірким: головні причини

Причина №1: перехресне запилення

Найпоширеніша причина появи гіркоти у плодах болгарського перцю – перезапилення із гострим родичем. Не рекомендується висаджувати близько один від одного перці різних видів, тому що пилок у період цвітіння легко переноситься бджолами. Майте на увазі, що із насіння такого перцю наступного року також можуть вирости гіркі плоди.

Причина №2: особливості сорту

Часто гіркота салатного перцю проявляється через особливості сорту. Тому перед покупкою важливо почитати характеристики рослини. Краще вибирати сорт чи гібрид, що генетично позбавлений гіркоти. У цьому випадку навіть недозрілий перець не буде гірким.

Причина №3: надто раннє збирання врожаю

Якщо болгарський перець зібрали у недозрілій формі, це також може стати причиною присутності гіркоти в його плодах. Перець просто не встигає набрати із ґрунту необхідної кількості цукрів. Якщо вам важливий ранній урожай, висаджуйте перець скоростиглих сортів.

Причина №4: непридатний ґрунт

На смак салатного перцю також впливають умови його вирощування. Перець віддає перевагу нейтральному грунту. А ось кислий ґрунт може додати йому гіркоти. Виправити ситуацію наступного року допоможе внесення восени під перекопування доломітового борошна.

Причина №5: неправильний догляд

Перець любить пухкий і вологий, а не сухий ґрунт. Важливо дотримуватися помірності у підгодівлі перцю мінеральними добривами. Майте на увазі, що їхнє передозування може призвести до появи гіркоти у плодів. Також болгарський перець не любить свіжий гній, допустимо лише перегній.

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