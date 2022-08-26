Чем удобрить смородину в сентябре, чтобы на будущий год собирать урожай ведрами

Опытные огородники рекомендуют подкормить растение одним натуральным удобрением

Ягоды смородины часто используют в приготовления варенья или компота. Также они являются просто вкусным и полезным перекусом.

Но бывает так, что урожая можно и не получить, если вовремя не подкармливать растения. Поэтому опытные дачники думают о плодоношении куста смородины заранее. Отличным вариантом натуральной, дешевой и безопасной подкормки является костная мука, которой удобряют смородину в сентябре. Благодаря ей ягоды будут крупными и сладкими.

Как удобрить смородину костной мукой

В конце августа или в начале сентября под каждый кустик смородины вносим от 10 до 15 столовых ложек костной муки. Средство заделываем в почву. Из-за того, что костная мука разлагает достаточно долго, полезные элементы будут постепенно поступать к кусту смородины.

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