Чим удобрити смородину у вересні, щоб наступного року збирати врожай відрами

Досвідчені городники рекомендують підгодувати рослину одним натуральним добривом

Ягоди смородини часто використовують для приготування варення або компоту. Також вони є просто смачним та корисним перекусом.

Але буває так, що врожаю можна і не одержати, якщо вчасно не підгодовувати рослини. Тому досвідчені дачники думають про плодоношення куща смородини наперед. Відмінним варіантом натурального, дешевого та безпечного підживлення є кісткове борошно, яким удобрюють смородину у вересні. Завдяки йому ягоди будуть великими та солодкими.

Як удобрити смородину кістковим борошном

Наприкінці серпня або на початку вересня під кожен кущик смородини вносимо від 10 до 15 столових ложок кісткового борошна. Засіб закладаємо в ґрунт. Через те, що кісткове борошно розкладається досить довго, корисні елементи поступово надходитимуть до куща смородини.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати за смородиною восени.