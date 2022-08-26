Зачем рядом с виноградом сажают розы: названа польза, которая приносит такое соседство
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Простая хитрость для садоводов, проверенная временем
Виноград присутствует практически на каждом участке частного дома или дачи. При этом не важно, каким есть сорт растений. Главное, чтобы виноград был здоров и не подвергался нападкам вредителей.
От того, что будет расти рядом с виноградом, зависит урожайность этой ягоды, пишет sterlegrad. Опытные садоводы сажают рядом с виноградными лозами розы, так как это соседство приносит пользу обеим культурам.
Все дело в том, что виноград и роза могут страдать от одних и тех же заболеваний.
Зачем рядом с виноградом сажают розы
Розы выступают защитником винограда от тли, переманивая на себя этих насекомых. Также это растение выступает фитосанитарным индикатором. То есть, если роза растет здоровой, значит и виноград полностью здоров. И наоборот.
Различные уличные гнили и милдью — это одни из опасных заболеваний на виноградниках. При том, что роза больше подвергается таким заболеваниям, она первой принимает удар. В этом случае садовод может оперативно среагировать и спасти урожай винограда, защитив его от заражения.
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