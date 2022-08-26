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Зачем рядом с виноградом сажают розы: названа польза, которая приносит такое соседство

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Розовый куст возле винограда — индикатор, указывающий, здорова лоза или нет Новость обновлена 26 августа 2022, 12:18
Розовый куст возле винограда — индикатор, указывающий, здорова лоза или нет

Простая хитрость для садоводов, проверенная временем

Виноград присутствует практически на каждом участке частного дома или дачи. При этом не важно, каким есть сорт растений. Главное, чтобы виноград был здоров и не подвергался нападкам вредителей.

От того, что будет расти рядом с виноградом, зависит урожайность этой ягоды, пишет sterlegrad. Опытные садоводы сажают рядом с виноградными лозами розы, так как это соседство приносит пользу обеим культурам.

Все дело в том, что виноград и роза могут страдать от одних и тех же заболеваний.

виноград роза
Сосед для винограда - роза

Зачем рядом с виноградом сажают розы

Розы выступают защитником винограда от тли, переманивая на себя этих насекомых. Также это растение выступает фитосанитарным индикатором. То есть, если роза растет здоровой, значит и виноград полностью здоров. И наоборот.

Различные уличные гнили и милдью — это одни из опасных заболеваний на виноградниках. При том, что роза больше подвергается таким заболеваниям, она первой принимает удар. В этом случае садовод может оперативно среагировать и спасти урожай винограда, защитив его от заражения.

Ранее "Телеграф" писал, чем подкармливать виноград, чтобы получить небывалый урожай.

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#Розы #Виноград #Сад