Навіщо поруч із виноградом садять троянди: названо користь, яка приносить таке сусідство

Проста хитрість для садівників, перевірена часом

Виноград є практично на кожній ділянці приватного будинку або дачі. При цьому не має значення, яким є сорт рослин. Головне, щоб виноград був здоровим і не піддавався нападкам шкідників.

Від того, що зростатиме поряд з виноградом, залежить врожайність цієї ягоди, пише sterlegrad. Досвідчені садівники садять поруч із виноградними лозами троянди, оскільки це сусідство приносить користь обом культурам.

Вся річ у тім, що виноград і троянда можуть страждати від тих самих захворювань.

Сусід для винограду — троянда

Навіщо поруч із виноградом садять троянди

Троянди виступають захисником винограду від попелиці, переманюючи на себе цих комах. Також ця рослина виступає фітосанітарним індикатором. Тобто якщо троянда росте здоровою, значить і виноград цілком здоровий. І навпаки.

Різні вуличні гнилі та мілдью – це одні з небезпечних захворювань на виноградниках. При тому, що троянда більше зазнає таких захворювань, вона першою приймає удар. У цьому випадку садівник може оперативно зреагувати та врятувати врожай винограду, захистивши його від зараження.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати виноград, щоб отримати небувалий урожай.