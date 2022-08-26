Навіщо поруч із виноградом садять троянди: названо користь, яка приносить таке сусідство
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Проста хитрість для садівників, перевірена часом
Виноград є практично на кожній ділянці приватного будинку або дачі. При цьому не має значення, яким є сорт рослин. Головне, щоб виноград був здоровим і не піддавався нападкам шкідників.
Від того, що зростатиме поряд з виноградом, залежить врожайність цієї ягоди, пише sterlegrad. Досвідчені садівники садять поруч із виноградними лозами троянди, оскільки це сусідство приносить користь обом культурам.
Вся річ у тім, що виноград і троянда можуть страждати від тих самих захворювань.
Навіщо поруч із виноградом садять троянди
Троянди виступають захисником винограду від попелиці, переманюючи на себе цих комах. Також ця рослина виступає фітосанітарним індикатором. Тобто якщо троянда росте здоровою, значить і виноград цілком здоровий. І навпаки.
Різні вуличні гнилі та мілдью – це одні з небезпечних захворювань на виноградниках. При тому, що троянда більше зазнає таких захворювань, вона першою приймає удар. У цьому випадку садівник може оперативно зреагувати та врятувати врожай винограду, захистивши його від зараження.
Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати виноград, щоб отримати небувалий урожай.