Будут быстро и обильно созревать: чем подкормить в августе перец и томаты

Эту подкормку дачники заботливо вносят в августе

В конце лета перцы и помидоры находятся на пике плодоношения. Чтобы продлить созревания плодов, овощам необходима подкормка. Конечно, есть и универсальные средства, которые обеспечат ускоренное созревание растений, но для перца и томатов в августе будут важны только два микроэлемента.

Ускорить созревание плодов в последнем летнем месяце можно самым простым способом, подкормив их фосфором и калием (монокалий фосфат), пишет belnovosti.

Это отменное удобрение для овощей в августе. Для лучшего результата опытные огородники в состав примешивают немного лимонной кислоты, чтобы элементы подкормки не вступали в контакт с другими веществами в почве.

Как приготовить подкормку

В 10 л воды растворяем 1 ст. л. лимонной кислоты. Добавляем 1 ст. л. монокалий фосфата. После растворения поливаем перец и помидоры под корень — по 1 л на куст. Повторяем внесение подкормки через 14 дней.

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