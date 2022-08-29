Урожая не дождетесь: какие растения нельзя сажать там, где рос перец
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Перец может оставить после себя много болезней.
Для того чтобы постоянно получать урожай, важно соблюдать на огороде "правила" севооборота. Это значит, что растения периодически нужно сажать в разных местах, иначе они "привыкают" и перестают давать много плодов. Ранее мы же писали, что нельзя сажать на месте чеснока, а теперь хотим рассказать о растениях, которые приживаются и не приживаются после перца.
Как отмечает издание prostoway, поскольку перец — это растение с неглубокой корневой системой, то это означает, что она забирает все полезные микроэлементы, которые расположенные в верхних слоях почвы. И это один из самых важных факторов, который стоит учитывать при посадке других растений на этом месте.
Что можно сажать после перца
Стоит обратить внимание на растения с глубиной корней около 30 см. Это могут быть:
- черная редька,
- репа,
- свекла,
- морковь,
- чеснок,
- лук,
- капуста.
Кроме того, для восстановления почвы можно посадить бобовые.
Что нельзя сажать после перца
Поскольку в "наследство" перец может оставить различные заболевания (фитофтороз, гниль и мучнистую росу), то не стоит высаживать на их место любые пасленовые:
- картофель,
- баклажаны,
- томаты
- сам перец.
То же касается бахчевых и тыквенных:
- огурцы,
- кабачки,
- тыква,
- патиссоны,
- дыни.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом удобрении, которым можно подкармливать любые растения.