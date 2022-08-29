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Урожая не дождетесь: какие растения нельзя сажать там, где рос перец

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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План посадок на огороде лучше составлять заранее
План посадок на огороде лучше составлять заранее

Перец может оставить после себя много болезней.

Для того чтобы постоянно получать урожай, важно соблюдать на огороде "правила" севооборота. Это значит, что растения периодически нужно сажать в разных местах, иначе они "привыкают" и перестают давать много плодов. Ранее мы же писали, что нельзя сажать на месте чеснока, а теперь хотим рассказать о растениях, которые приживаются и не приживаются после перца.

Как отмечает издание prostoway, поскольку перец — это растение с неглубокой корневой системой, то это означает, что она забирает все полезные микроэлементы, которые расположенные в верхних слоях почвы. И это один из самых важных факторов, который стоит учитывать при посадке других растений на этом месте.

Что можно сажать после перца

Стоит обратить внимание на растения с глубиной корней около 30 см. Это могут быть:

  • черная редька,
  • репа,
  • свекла,
  • морковь,
  • чеснок,
  • лук,
  • капуста.

Кроме того, для восстановления почвы можно посадить бобовые.

Что нельзя сажать после перца

Поскольку в "наследство" перец может оставить различные заболевания (фитофтороз, гниль и мучнистую росу), то не стоит высаживать на их место любые пасленовые:

  • картофель,
  • баклажаны,
  • томаты
  • сам перец.

То же касается бахчевых и тыквенных:

  • огурцы,
  • кабачки,
  • тыква,
  • патиссоны,
  • дыни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о дешевом удобрении, которым можно подкармливать любые растения.

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#Перец #Растения #Огород