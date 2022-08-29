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Урожаю не дочекаєтеся: які рослини не можна садити там, де ріс перець

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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План посадок на городі краще складати заздалегідь
План посадок на городі краще складати заздалегідь

Перець може залишити по собі багато хвороб.

Для того, щоб постійно отримувати врожай, важливо дотримуватись на городі "правила" сівозміни. Це означає, що рослини періодично потрібно садити в різних місцях, інакше вони звикають і перестають давати багато плодів. Раніше ми ж писали, що не можна садити на місці часнику, а тепер хочемо розповісти про рослини, які приживаються та не приживаються після перцю.

Як зазначає видання prostoway, оскільки перець — це рослина з неглибокою кореневою системою, то це означає, що вона забирає всі корисні мікроелементи, які розташовані у верхніх шарах ґрунту. І це один із найважливіших факторів, який варто враховувати при посадці інших рослин на цьому місці.

Що можна садити після перцю

Варто звернути увагу на рослини з глибиною коріння близько 30 см. Це можуть бути:

  • чорна редька,
  • ріпа,
  • буряк,
  • морква,
  • часник,
  • цибуля,
  • капуста.

Крім того, для відновлення ґрунту можна посадити бобові.

Що не можна садити після перцю

Оскільки в "спадщину" перець може залишити різні захворювання (фітофтороз, гнилизна і борошнисту росу), то не варто висаджувати на їх місце будь-які пасльонові:

  • картопля,
  • баклажани,
  • томати
  • сам перець.

Те саме стосується баштанних та гарбузових:

  • огірки,
  • кабачки,
  • гарбуз,
  • патисони,
  • дині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про дешеве добриво, яким можна підгодовувати будь-які рослини.

Теги:
#Перець #Рослини #Город