Урожаю не дочекаєтеся: які рослини не можна садити там, де ріс перець
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Перець може залишити по собі багато хвороб.
Для того, щоб постійно отримувати врожай, важливо дотримуватись на городі "правила" сівозміни. Це означає, що рослини періодично потрібно садити в різних місцях, інакше вони звикають і перестають давати багато плодів. Раніше ми ж писали, що не можна садити на місці часнику, а тепер хочемо розповісти про рослини, які приживаються та не приживаються після перцю.
Як зазначає видання prostoway, оскільки перець — це рослина з неглибокою кореневою системою, то це означає, що вона забирає всі корисні мікроелементи, які розташовані у верхніх шарах ґрунту. І це один із найважливіших факторів, який варто враховувати при посадці інших рослин на цьому місці.
Що можна садити після перцю
Варто звернути увагу на рослини з глибиною коріння близько 30 см. Це можуть бути:
- чорна редька,
- ріпа,
- буряк,
- морква,
- часник,
- цибуля,
- капуста.
Крім того, для відновлення ґрунту можна посадити бобові.
Що не можна садити після перцю
Оскільки в "спадщину" перець може залишити різні захворювання (фітофтороз, гнилизна і борошнисту росу), то не варто висаджувати на їх місце будь-які пасльонові:
- картопля,
- баклажани,
- томати
- сам перець.
Те саме стосується баштанних та гарбузових:
- огірки,
- кабачки,
- гарбуз,
- патисони,
- дині.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про дешеве добриво, яким можна підгодовувати будь-які рослини.