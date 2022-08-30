Швидко і рясно дозріватимуть: чим підгодувати в серпні перець і томати

Це підживлення дачники дбайливо вносять у серпні

Наприкінці літа перці та помідори знаходяться на піку плодоношення. Щоб продовжити дозрівання плодів, овочам необхідне підживлення. Звичайно, є й універсальні засоби, які забезпечать прискорене дозрівання рослин, але для перцю та томатів у серпні будуть важливими лише два мікроелементи.

Прискорити дозрівання плодів в останньому літньому місяці можна найпростішим способом, піджививши їх фосфором і калієм (монокалій фосфат), пише belnovosti.

Це чудове добриво для овочів у серпні. Для кращого результату досвідчені городники до складу домішують трохи лимонної кислоти, щоб елементи підживлення не вступали в контакт з іншими речовинами у ґрунті.

Як приготувати підживлення

У 10 л води розчиняємо 1 ст. л. лимонної кислоти. Додаємо 1 ст. л. монокалій фосфату. Після розчинення поливаємо перець та помідори під корінь — по 1 л на кущ. Повторюємо внесення підживлення через 14 днів.

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