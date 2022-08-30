Залужный приказал "Антителам" покинуть фронт: Тополя впервые назвал причину

Певец также рассказал, вернется ли в зону боевых действий

Лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, почему главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказал музыкантам вернуться с передовой. Напомним, что вместе с коллегами из группы "Антитела" Тополя в течение шести месяцев помогал на фронте как боевой медик.

О том, что музыкальный коллектив вернулся к творчеству, сами артисты сообщили поклонникам на официальной странице в Инстаграме. Музыканты приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины, на очереди важные художественные акции за рубежом и социальная работа, особенно важна в это время для государства. "Антитела" уже выступили и на одной сцене с британской звездой Эдом Шираном.

"Случилось все достаточно органично, потому что мы начали готовиться к выступлению с Эдом Шираном, нас пригласили принять участие в мероприятиях ко Дню Независимости. Было очевидно, что в таких вещах нужно участвовать, отказываться от этого нельзя. Решение, которое принял главнокомандующий, мы с ним соглашаемся", – раскрыл лидер "Антител" во время телемарафона.

Тополя рассказал, что группа продолжает служить в 130-м батальоне территориальной обороны Киева, поэтому по приказу Валерия Залужного "Антитіла" могут вернуться на передовую в любой момент.

Напомним, что с первых дней полномасштабного вторжения Тарас Тополя встал на защиту родины. Во время войны "Антитела" успели презентовать мощный трек совместно с британской звездой Эдом Шираном.