Легендарные Red Hot Chili Peppers признались в любви к Украине: сеть в восторге (фото)

Вокалист коллектива Энтони Кидис выступил с украинским флагом

Знаменитые на весь мир артисты поддерживают украинцев в то время, когда идет война с российским оккупантом. Только недавно Святослав Вакарчук спел на одной сцене с Coldplay, как с украинским флагом на одном из своих концертов выступил вокалист рок-группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис, накинув его на плечи.

Соответствующее фото музыкальный коллектив опубликовал на своей официальной странице в Фейсбуке.

Кроме того музыканты из Red Hot Chili Peppers признались в любви к Украине, коротко написав "love Ukraine".

В комментариях украинцы поблагодарили музыкантов за поддержку: "Спасибо, ребята, за вашу поддержку! Мы вас тоже любим!", "Спасибо за вашу поддержку, это очень важно", "Украина тоже вас любит".

Ранее Red Hot Chili Peppers поддержали Украину своим участием в благотворительном онлайн-марафоне Stand Up For Ukraine: "Мы хотели бы помочь собрать деньги, а также попросить мировых лидеров сделать все возможное, чтобы помочь беженцам. Ведь беженцы также нуждаются в помощи".

Ранее сообщалось, что знаменитая британская группа Coldplay во время своего концерта в Варшаве исполнила песню украинской группы "Океан Эльзы" — "Обійми". Лидер коллектива Крис Мартин на спел на сцене вместе украинским уличным музыкантом.