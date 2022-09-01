Легендарні Red Hot Chili Peppers зізналися у коханні до України: мережа у захваті (фото)

Вокаліст колективу Ентоні Кідіс виступив з українським прапором

Знамениті на весь світ артисти підтримують українців в той час, коли триває війна з російським окупантом. Лише нещодавно Святослав Вакарчук заспівав на одній сцені з Coldplay, як з українським прапором на одному зі своїх концертів виступив вокаліст рок-гурту Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс, накинувши його на плечі.

Відповідне фото музичний колектив опублікував на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

Крім того музиканти з Red Hot Chili Peppers зізналися у коханні до України, коротко написавши "love Ukraine".

У коментарях українці подякували музикантам за підтримку: "Дякую, хлопці, за вашу підтримку! Ми вас теж любимо!", "Дякую за вашу підтримку, це дуже важливо", "Україна теж вас любить".

Раніше Red Hot Chili Peppers підтримали Україну своєю участю у благодійному онлайн-марафоні Stand Up For Ukraine: "Ми хотіли б допомогти зібрати гроші, а також попросити світових лідерів зробити все можливе, щоб допомогти біженцям. Адже біженці також потребують допомоги".

Раніше повідомлялося, що знаменитий британський гурт Coldplay під час свого концерту у Варшаві виконав пісню українського гурту "Океан Ельзи" — "Обійми". Лідер колективу Кріс Мартін заспівав на сцені разом українським вуличним музикантом.