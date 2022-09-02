Сейчас очень удачная пора: подкормка для капусты в сентябре устранит угрожающую для урожая проблему

Эти удобрения устранят причину, по которой кочаны плохо наливаются

Капуста считается одной из основных овощных культур на наших огородах. Ее, как и все другие культуры, необходимо правильно выращивать, своевременно удобрять и поливать, а также оберегать капусту от вредителей, из-за которых легко можно потерять урожай.

Многие дачники сейчас могут сталкиваться с проблемой, когда кочаны капусты наливаются из рук вон плохо. Это может говорить о нехватке питательных веществ, поэтому, чтобы устранить проблему, с наступлением сентября овощ следует подпитать.

Чем подкормить капусту в начале сентября

1 вариант подкормки

Готовим смесь из 2 частей суперфосфата и 1 части сульфата калия. Рассыпаем удобрения на землю неподалеку от капусты – расстояние между гранулами и кочерыжкой должно составлять примерно 10-15 см. На 1 растение понадобится 1 ст. л. получившейся смеси. После внесения подкормки хорошенько поливаем грядки.

2 вариант подкормки

"Угощаем" удобрение в жидком виде. Берем 10-литровое ведро воды и добавляем в него 2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сернокислого калия и 1 ч. л. мочевины. Выливаем раствор в междурядья исходя из того, что на 1 растение необходимо 1-1,5 литра.

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