Что нужно сделать, чтобы "заставить" кусты кабачков плодоносить до самых заморозков: секретные способы

Эти советы помогают тогда, когда кусты кабачков начинают отмирать

Чтобы закрыть кабачки на зиму, или приготовить из овощей вкусные блюда, например оладьи, за самыми растениями нужно хорошо поухаживать на грядке. Только если все делать правильно, кусты кабачков будут еще плодоносить и до конца сентября — аж до первых заморозков.

Как пишет belnovosti, для начала нужно обрезать старые листья, которые находятся возле корня, но помните, что за один раз нельзя убирать больше трех листов с куста.

Не забываем и про поливы. Вода должна быть теплой и проникать на глубину до 50 сантиметров.

Положительно влияет на появление новых плодов и мульча (опилки или сено). Но периодически слой следует обновлять.

С наступлением осени, когда ночная температура понижается, надо использовать укрывные материалы.

Читайте также: Категория Lifestyle Как уберечь капусту от прожорливых гусениц: натуральна замена "химии" Рассказываем о самом дешевом настое на основе одного растения

Ранее "Телеграф" рассказывал, как увеличить урожай кабачков с помощью черного чая.