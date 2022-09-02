Що треба зробити, щоб "змусити" кущі кабачків плодоносити до самих заморозків: секретні способи

Ці поради допомагають тоді, коли кущі кабачків починають відмирати

Щоб закрити кабачки на зиму, або приготувати з овочів смачні страви, наприклад оладки, за самими рослинами потрібно добре подоглядати на грядці. Тільки якщо все робити правильно, кущі кабачків будуть ще плодоносити і до кінця вересня — аж до перших заморозків.

Як пише belnovosti, для початку потрібно обрізати старе листя, яке знаходиться біля кореня, але пам’ятайте, що за один раз не можна прибирати більше трьох листів з куща.

Не забуваємо і про поливи. Вода має бути теплою і проникати на глибину до 50 сантиметрів.

Позитивно впливає на появу нових плодів і мульча (тирса або сіно). Але періодично шар слід оновлювати.

З настанням осені, коли нічна температура знижується, треба використовувати покривні матеріали.

Раніше "Телеграф" розповідав, як збільшити врожай кабачків за допомогою чорного чаю.