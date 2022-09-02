Зараз дуже вдала пора: підгодівля для капусти у вересні усуне загрозливу для врожаю проблему
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Ці добрива усунуть причину, через яку качани погано наливаються
Капуста вважається однією з основних овочевих культур на наших городах. Її, як і всі інші культури, необхідно правильно вирощувати, своєчасно удобрювати та поливати, а також оберігати капусту від шкідників, через які легко можна втратити врожай.
Багато дачників зараз можуть стикатися з проблемою, коли качани капусти наливаються геть погано. Це може говорити про брак поживних речовин, тому, щоб усунути проблему, з настанням вересня овоч слід підживити.
Чим підгодувати капусту на початку вересня
1 варіант підгодівлі
Готуємо суміш із 2 частин суперфосфату та 1 частини сульфату калію. Розсипаємо добрива на землю неподалік капусти – відстань між гранулами та качаном повинна становити приблизно 10-15 см. На 1 рослину знадобиться 1 ст. л. суміші, що вийшла. Після внесення підживлення добре поливаємо грядки.
2 варіант підгодівлі
"Пригощаємо" добриво у рідкому вигляді. Беремо 10-літрове відро води та додаємо до нього 2 ст. л. суперфосфату, 1 ст. л. сірчанокислого калію та 1 ч. л. сечовини. Виливаємо розчин у міжряддя виходячи з того, що на 1 рослину необхідно 1-1,5 літра.
Раніше "Телеграф" писав, яких помилок припускається дачник, якщо листя капусти жовтіє.