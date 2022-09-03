Как сохранить морковь свежей до самой весны: листья этого растения "законсервируют" оранжевый овощ

Листья рябины обладает антибактериальными и антисептическими свойствами

Начался затяжной осенне-зимний период, поэтому как раз самое время запасаться витаминами для поддержания организма вплоть до весны. Продлить хранение овощей и фруктов можно, зная некоторые секреты и хитрости. К примеры, чтобы морковь хранилась как можно дольше, можно использовать листья одного дерева.

Как пишет Ukr.Media, в данном случае именно поможет листья рябины — оно обладает антибактериальными и антисептическими свойствами (это не даст болезням распространяться) и впитывает влагу (предотвратит гниль овоща).

Как надолго сохранить морковь свежей

Очищаем морковь от земли, срезаем ботву. На пару дней оставляем морковь под солнцем, чтобы она просушилась. Затем убираем все испорченные и гнилые плоды и оставляем только здоровые и крепкие овощи. Убираем плоды по ящикам.

Присыпаем сверху морковь сухими листьями рябины. Далее на неделю ставим ящики в темное место, и после этого переносим их на постоянное хранение в помещение, где температура около 1-2 градусов тепла, а влажность на уровне 85-90 градусов.

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